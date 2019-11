Gaatjesboorder mislukt in opzet en raakt woning niet binnen Kristien Bollen

26 november 2019

19u26 0

Een bewoner van een huis in de Neerlandensestraat stelde deze voormiddag rond 9.30 uur op dat dieven getracht hadden in te breken. In de stijl van het raam werd een gaar-tje geboord, doch de dieven raakten de woning niet binnen. De politie werd ter plaatse gevraagd voor de vaststelling van de feiten.