Freinetschool de Tinteltuin zet op speelse manier heropening in: “Zoveel mogelijk buiten om veiligheid kinderen te garanderen” Kristien Bollen

15 mei 2020

Zoutleeuw Freinetschool de Tinteltuin nam allerlei maatregelen om de veiligheid van de kinderen te garanderen. De school toverde zich voor de heropstart om tot een warme, speelse en vrolijke plek waar de kinderen zich meteen veilig en welkom voelden. Eén van de veiligheidsmaatregelen is om de kinderen zoveel mogelijk buiten te laten spelen én leren.

“Enkel de kinderen van het tweede en het zesde leerjaar krijgen les”, zegt directeur Dorien Maes. “Voor deze klassen zullen de lessen telkens doorgaan op maandag en vrijdag, voor het tweede leerjaar op dinsdag en donderdag. Deze zullen aangevuld worden met lessen via ons platform. Gelukkig hebben we slechts één klas moeten splitsen. Ook al zijn er voldoende klaslokalen, we trachten de kinderen veel buiten te laten. Op de speelplaats en in de tuin zijn indelingen gemaakt en hebben we wat ‘klaslokalen’ buiten geplaatst. De bedoeling is dat ze ook in de gezonde buitenlucht les krijgen.”

Geen achterstand

Ook voor juf Goedele Vertessen was het opnieuw een eerste schooldag. En wel eentje met een positieve noot. “We hebben de lessen niet losgelaten. De leerlingen hebben we goed individueel kunnen begeleiden via de verschillende kanalen. Eigenlijk hoeven we dus geen ‘achterstand’ weg te werken. Toch hebben we ervoor gekozen om op het eind van het jaar geen toetsen te houden. De tijd die ons rest, zetten we liever volledig in op het onderwijzen.”

Veiligheid voorop

De leerlingen in de school zijn nog geen twaalf en dienen dus niet verplicht een mondmasker te dragen. Toch dienen zij te letten op afstand houden. In de klassen geen probleem, al blijkt dat met het buiten spelen ietsje moeilijker. Ook telkens de handen ontsmetten hoort erbij. Marnik Volders (11) uit Geetbets nam het zekere voor het onzekere en trok gewapend met een gasmasker naar de schoolbanken.