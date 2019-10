Fotografe Laetitia van ‘Boven De Wolken’ brengt doodgeboren Manou subtiel in beeld op familiefoto Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

12u18 8 Zoutleeuw Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Maar een beeld kan tegelijk heel wat troost bieden, ondervindt Barbara Morani uit Budingen. Zij verloor zes jaar geleden haar dochtertje Manou na 34 weken zwangerschap. “Maar zij maakt nog steeds deel uit van ons gezin, waarbinnen zij mee groeit”, zegt Barbara. “De jaarlijkse familiefoto kan dan ook niet zonder Manou.”

Barbara denkt elke dag aan hoe Manou er zou uitgezien hebben. “Maar dan wel in gezonde toestand”, zegt Barbara. “Een MRI aan het einde van de zwangerschap wees uit dat de afwijkingen inwendig enorm waren. Maar toen ze geboren werd, zag ze er gewoonweg prachtig uit.” Door het zware verlies en al de emoties die daarmee gepaard gaan, vergaten Barbara en haar man om foto’s te nemen. “We hebben er wel een paar genomen bij de geboorte, maar op dat moment ben je zo overmand door verdriet, dat je niet stilstaat bij ‘later’.”

Voltallig gezin op familiefoto

Intussen werd Boven De Wolken opgericht, een vzw die overleden baby’s fotografeert en zo sterrenouders helpt in het vastleggen van de geboorte. “Jammer dat zij nog niet bestonden toen het noodlot bij ons toesloeg”, zegt Barbara. Maar Boven De Wolken kon Barbara ook nu nog helpen. “Vorig jaar nam ik contact op met fotografe Laetitia Ruytinx uit Zoutleeuw. Zij maakt sinds eind vorig jaar deel uit van de vzw Boven De Wolken. Ik vroeg haar of zij op een originele manier ons voltallig gezin op foto wilde zetten, met Manou erbij. Zij zag dat gelukkig meteen zitten en maakte er iets bijzonder mooi van.”

“In mijn vriendenkring werd ik het afgelopen jaar twee keer geconfronteerd met een stilgeboren kindje”, vertelt Laetitia. “Zo merkte ik dat de vraag naar herinneringen groot was. Ik ben zelf ook een regenboogbaby (die naam wordt gegeven aan kinderen die geboren zijn nadat de ouders eerder een tragische zwangerschap hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een miskraam of het overlijden van de baby in de buik of kort na de bevalling, red.) Mijn ouders hebben helaas niets van herinnering hiervan. Ze hebben het kindje zelfs niet gezien, noch hebben ze hun baby een naam kunnen of mogen geven. Daarom vind ik het belangrijk dat ouders een tastbare herinnering hebben.”

“Toen Barbara naar me toekwam met haar vraag, was ik nog niet aangesloten bij de vzw Boven De Wolken”, gaat Laetitia verder. “Toen snapte ik het belang van de foto nog niet, zoals ik dat nu wel snap. Ik weet nu dat die foto’s van onschatbare waarde zijn en dat zij zo hun kleine meid toch mee zien opgroeien. En ik ben heel blij dat ik dit, elk jaar opnieuw, voor Barbara mag en kan doen.”

“Ook voor onze andere kinderen, Sid, Flo en Filiz is het heel belangrijk dat hun zus Manou mee op foto staat”, zegt Barbara. “Sid heeft de geboorte meegemaakt en Filiz, die in hetzelfde jaar geboren is als Manou, gaat ervan uit dat ze samen in de klas zouden gezeten hebben. Zij zullen altijd zeggen dat ze thuis met vier zijn.”