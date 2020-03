Flapuit Matti treedt aan in eerste aflevering van nieuw seizoen Dat Belooft Voor Later Vanessa Dekeyzer

17u46 2 Zoutleeuw Morgen start een nieuw seizoen van het populaire VTM-programma Dat Belooft Voor Later. In de eerste aflevering komt de zesjarige Matti uit Zoutleeuw aan bod samen met zijn ouders Laetitia en Wesley. “We dachten dat we goed konden inschatten hoe Matti zou reageren, maar dat viel lelijk tegen “, zeggen de ouders lachend.

Matti is een echte flapuit. “We staan vaak te kijken van welke uitspraken hij doet”, zeggen Laetitia en Wesley. “Zo moest hij vandaag hoesten en we wijzen hem erop dat hij zijn hand voor zijn mond moet houden, zeker in deze tijden van corona, waarop Matti zegt: dan moet je maar een beetje antivirus op je spuiten. Je kan Matti ook alles wijsmaken. Zo gelooft hij bijvoorbeeld dat als je twee cola’s drinkt, je haart uitvalt.”

Vriendinnen van Laetitia gaven haar dan ook de raad om Matti in te schrijven voor de nieuwe reeks van Dat Belooft Voor Later. “Het leek ons wel om dat te doen en zo kregen we uiteindelijk het leuke telefoontje dat we erbij waren. Voor ons was het heel spannend omdat we hoe Matti zou reageren in situaties zonder ons erbij. En hij heeft ons bijzonder verrast.”

Ook Matti vond het heel leuk. “Staf (red. Coppens) is echt ‘ne’ toffe. We hebben samen heel leuke en gekke dingen gedaan. Soms was het ook wel wat moeilijk.” Of Laetitia en Wesley er in geslaagd zijn om het gedrag van hun zoon juist in te schatten, kom je woensdagavond te weten in Dat Belooft Voor Later om 20.35 uur.