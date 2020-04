Fiets gevonden, van Maurice nog geen spoor : politie zoekt verder naar vermiste 85-jarige man

Zoutleeuw

De 85-jarige Maurice Strouven is sinds woensdagnamiddag vermist. De man vertrok bij hem thuis in Grazen bij Geetbets omstreeks 16 uur voor een fietstochtje, maar keerde nooit terug. Familie zocht de hele nacht , zonder resultaat. De politie, die volop een zoekactie bezig is, trof intussen zijn fiets aan langs de Budingenweg in Zoutleeuw. Van Maurice zelf is er voorlopig nog geen spoor.