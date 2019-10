Enthousiaste handelaars pakken samen uit met modeshow in De Passant Vanessa Dekeyzer

18u09 8 Zoutleeuw Vrijdag kan je in De Passant terecht voor een knallende modeshow. Hiervoor slaan Boetiek Vive (Zoutleeuw), Voltage Fashion (Dormaal), Studio Cuypers (Melkwezer) en Optic Markt (Sint-Truiden) de handen in elkaar. “We pakken op de show uit met de nieuwste herfst-en wintercollectie”, klinkt het.

Het is de eerste keer dat de vier handelszaken een modeshow op poten zetten. Studio Cuypers wordt al meer dan 20 jaar met veel passie gerund door Ria Cuypers. “Ik zal op de show met evenveel passie het haar van de modellen verzorgen.” Voor de brillen zorgt Optic Markt. “Wij hebben steeds een ruim assortiment aan brilmonturen, optische glazen, zonnebrillen en contactlenzen. Deze staan steeds uitgestald in de Walk-In winkel in Sint-Truiden, maar voor de gelegenheid brengen we ons nieuwste gamma ook graag naar Zoutleeuw”, zegt Marleen Vandevelde.

Cava staat koud

Wie niet kon ontbreken op de modeshow is Boetiek Vive, ruim 20 jaar een gevestigde waarde in hartje Zoutleeuw. “Ik ontvang de klanten nog elke dag met een glimlach en de cava staat hier altijd koud”, zegt Viviane Degeest lachend. “Ik vind het echt super dat handelszaken mekaar vinden en mekaar kunnen versterken.” Die mening deelt Damon Vandenreyt zeker. Deze jongeman van 21 jaar opende onlangs mannenkledingzaak Voltage Fashion. “De modeshow biedt een perfecte kans op wat meer naambekendheid en tegelijk kunnen we laten zien welke toffe merken en artikelen we in onze winkel en op onze webshop aanbieden.”

De show start om 20 uur. Inkom is gratis.