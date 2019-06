Eeuwenoude linde aan Ossenweg waaraan straat naam te danken heeft, is niet meer Kristien Bollen

09 juni 2019

00u58 0 Zoutleeuw De eeuwenoude linde gelegen aan de Ossenweg in Zoutleeuw is niet meer. De beroemde boom die eerder al ingrepen van een boomchirutg onderging, is zaterdagnamiddag door de knieën gegaan. Hiermee verliest de Ossenweg “zijn bedevaartsoord” en ook de identiteit. De hevige rukwinden en regen van de laatste dagen was er teveel aan.

Wortels kwamen naar boven

Jelle Daniëls zag zaterdagnamiddag plots dat de boom het aan het begeven was. “Een stuk van de wortels zat boven de grond” zegt Jelle. “Daarop heb ik de stadsdiensten op de hoogte gebracht. Toen die wat later ter plaatse waren bleek de boom nog verder gezakt. Na een grondige inspectie bleek het gevaar dat die zou omvallen te groot en werd er besloten om de lindeboom gecontroleerd te laten vallen. Eenmaal de boom neer, bleek dat die binnenin uitgehold en rot was. “

Niet eerste “reddingspoging”

Dat de lindeboom niet in al te goede gezondheid was is al langer bekend. Enkele jaren riep de stad de hulp in van een boomchirurg. “Die deed enkele ingrepen waardoor de lindeboom het toch vermoedelijk enkele jaren langer heeft kunnen volhouden, maar vandaag was hij ‘helemaal op’. zegt Jelle. Spijtig want de boom was zeer gekend onder de bevolking. Jaarlijks hield de processie hier ook halt aan het gekende Mariabeeldje in de boom.

Legende en bedevaartsoord waar straat is naar vernoemd

De Ossenweg heeft zijn naam echter volledig te danken aan de legende : Het miraculeuze Mariabeeldje van de kapel zou afkomstig zijn van de Castelbergkapel. Het beeldje werd in de 16de eeuw tijdens het ploegen in een nabijgelegen veld gevonden. Het werd naar de kerk van Zoutleeuw gebracht maar de volgende dag stond het beeldje terug waar het gevonden werd. Toen men een processie hield om het beeld te halen, wilden de paarden de kar met het beeld niet trekken. In de processie liepen ook een vader en een moeder met hun stomme zoontje. Plots kon het zoontje praten: “Vader, haal gauw onze ossen; die zullen O.L. Vrouw wel trekken!” Toen ze het beeld op de ossenwagen hadden gezet, kon het wel verplaatst worden. Het gehucht zou daarom de Ossenweg genoemd zijn. Maar de oorsprong van de naam kan ook teruggevoerd worden naar de gemeenschappelijke ossenstal die er in de 14de eeuw stond en de weg die de dieren naar die stal voerde. Het miraculeuze beeld werd opgehangen aan een boom. Al vlug werd het een centrum van een steeds groeiende verering. In 1536-1538 werd een kapelletje verderop de straat gebouwd. Door de geweldige volkstoeloop werd het in de loop der eeuwen steeds uitgebreid en aangepast. Dit bedevaartsoord ter ere van Maria is dagelijks toegankelijk.

Mariabeeldje gered, ook de jaarlijkse processie ?

Jelle, in wiens tuin de lindeboom eigenlijk staat, had toch nog een goede reflex. “Het Mariabeeldje heb ik nog tijdig uit de boom kunnen halen voor die viel. Helaas zal het niet meer het ‘originele’ beeldje van enkele eeuwen geleden zijn maar tja. Dit maakt niet veel uit. Dit beeldje van welke of geen waarde dan ook, is gekend in de buurt en heeft meer emotionele waarde. Dat is dus wel alvast gered. De grote vraag is dus wel of en hoe de jaarlijkse processie zal plaatsvinden. In september houd men hier steevast halt aan het Mariabeeldje in de boom.”

Nieuwe linde of recuperatie ?

Voor de gemeenschap in Zoutleeuw en meer bepaald de Ossenweg is dit een ware ramp. Een plek van ontmoeting, ook buiten de devotie, is niet meer. “De linde was vooral een verzamelplaats voor mensen. Steevast goed voor een babbel. daarom zou ik heel graag zien dat hier zo snel mogelijk terug een lindeboom komt op deze plek. Al ben ik ook van plan om in de loop van komende dagen na te gaan of er nog bruikbaar hout is aan de lindeboom die intussen ‘afgesleept’ is naar een naburig veld. Als er nog hout sterk en stevig genoeg van is kunnen we hiervan misschien een zitbankje van laten maken ? Dan is er toch nog steeds een plekje voor ontmoeting.” besluit Jelle.