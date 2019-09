Eenjarige Mechelse herder Vaiko vergiftigd in eigen tuin. “Hij stierf een verschrikkelijke dood.” Vanessa Dekeyzer

22 september 2019

11u37 66 Zoutleeuw In de Saneveldstraat in Budingen is de eenjarige Mechelse Herder Vaiko gestorven aan rattenvergif in de eigen tuin. Baasjes Agneta Roggemans en Peter De Bondt weten met hun verdriet geen blijf. “Onze tienjarige zoon Robbe vond Vaiko zaterdag dood in een plas bloed. Welke lafaard doet zoiets? Wij gaan zeker klacht indienen bij de politie en willen graag de mensen in Budingen waarschuwen!”

Agneta en Peter merkten zaterdag dat hun hond Vaiko kort van adem was en wat bloed ophoestte. “We zijn meteen naar de dierenarts gegaan voor een onderzoek. Meteen werd duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. Vaiko zou vergiftigd zijn, waardoor er bloed in zijn longen en maag terechtkwamen. De dierenarts voegde een bloedstollend middel toe en gaf een spuit met antibiotica. Maar eens thuis zagen we Vaiko niet echt verbeteren. Uit ongerustheid zijn we naar de dierenkliniek in Hasselt geweest. Daar namen ze bloed af en kreeg Vaiko vitamine K in hoge dosis toegediend. Hij mocht gewoon met ons mee naar huis. Een bloedtransfusie was niet nodig. Omdat hij nog zo jong was, zou hij er wel doorkomen. Het was onze zoon die Vaiko enkele uren later dood terugvond in een plas bloed.”

Agneta en Peter zijn er zeker van dat iemand hun hond vergiftigd heeft. “Hij was niet verder dan de eigen tuin geweest die dag en wij hebben in geen geval ergens rattenvergif liggen. We weten dat dit goedje dodelijk kan zijn voor honden, dus willen we dat niet in de buurt. Er moet dus iemand geweest zijn die het nodig vond om onze hond onnodig te laten lijden. Wij snappen niet hoe je dat kan doen? Onze Vaiko was een ongelofelijk zachtaardige hond, een waker op zijn domein, maar naar anderen toe heel zacht, een echte knuffelbeer.”

In hondenclub Cerberos in Geetbets, waar Peter met Vaiko trainde, reageren ze ook erg aangeslagen. “Wij zagen Vaiko groeien van een speelse lieve pup naar en ietwat koppige puber en kregen stilaan zicht op de geweldig stabiele trouwe hond die hij zou worden”, zegt Filip Roosbeek van Cerberos. “Vaiko was erg graag gezien binnen de hondenschool. Hoewel hij een strenge blik had, had hij een hoge aaibaarheid. Het was vandaag een pak stiller op de trainingen. Iedereen was erg geschrokken.Wij wensen Peter en zijn familie dan ook alle sterkte toe.”

Agneta en Peter zullen klacht indienen bij de politie. “We willen niet dat er nog honden het slachtoffer worden van zo’n praktijken. De schrik zit er bij ons wel goed in, want we hebben nog een andere hond. We laten hem nu nog buiten, maar wel enkel aan de leiband. Hopelijk vinden ze snel de dader.”