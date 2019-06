Dieven stelen flessen sterke drank Kristien Bollen

22 juni 2019

In de frituur Het Eikske op de Grote Steenweg in Zoutleeuw stelde men vrijdagvoormiddag rond 9.35 uur vast dat dieven ingebroken hadden. De daders trapten de achterdeur van de frituur in om binnen te dringen. Er werden enkele flessen sterke drank gestolen. De politie onderzoekt de inbraak verder.