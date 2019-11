Dieven slaan toe als baasje hond uitlaat Kristien Bollen

20 november 2019

In een woning aan de Ossewegstraat hebben dieven dinsdagavond rond 22 uur toegeslagen. De bewoner was nog even een wandeling met de hond maken. Toen hij wat even later terug thuis was, vertoonde zijn hond abnormaal gedrag. Na een kort nazicht bleken dieven zich toegang verschaft te hebben via een raam van de bergruimte. Verschillende plaatsen in de woning werden doorzocht en over hoop gehaald. Op het eerste zicht verdwenen juwelen, het volledige nadeel is nog niet gekend.