Dieven met een klein hongertje breken binnen in voetbalkantine Kristien Bollen

01 september 2020

In de kantine van voetbalclub De Rode Duivels in de Stationsstraat in Zoutleeuw heeft men maandag rond 9.30 uur vastgesteld dat dieven ingebroken hadden.De daders vernielden verschillende deuren om de kantine te kunnen betreden. Er werd wat geld gestolen en de dieven hadden blijkbaar een kleine honger want ze nuttigden er ook enkele zakjes chips. De politie opende een onderzoek.