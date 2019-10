Dieven gaan aan de haal met sleutels van draaiende wagen Kristien Bollen

17 oktober 2019

18u47 3

Op de Sint-Truidensesteenweg in Zoutleeuw liet een dame woensdagavond rond 19.50 uur haar wagen even met draaiende motor achter om enkele spullen uit te laden. Toen ze even later aan haar wagen kwam, bleken haar sleutels van het contactslot gehaald te zijn. Even voordien had een getuige twee personen aan de wagen opgemerkt die er nadien vandoor gingen, vermoedelijk dus met de autosleutels op zak. Voor het slachtoffer zat er niets anders op dan haar wagen te laten takelen. De politie die ter plaatse kwam voor de vaststellingen, opende een onderzoek naar de mogelijke dieven.