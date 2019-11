Dieven doorzoeken onbewoond huis Kristien Bollen

21 november 2019

De broer van een bewoner in de Ossewegstraat in Zoutleeuw stelde woensdnamiddag rond 16.30 uur vast dat dieven ingebroken hadden in de woning. De voordeur stond op een kier, alsook een schuifraam aan de achterzijde. De woning was doorzocht, kasten en lades werden leeg gehaald en wanorde gesticht. Door de tijdelijke afwezigheid van de bewoner is het niet meteen duidelijk wat er precies gestolen werd. De politie kwam ter plaatse voor de nodige sporenopname en onderzoekt de zaak verder.