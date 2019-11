Deze rode neus Cruz vindt Rode Neuzen Dag te gek! Vanessa Dekeyzer

29 november 2019

13u33 1

In De Bron in Budingen deden ze een warme oproep om op Rode Neuzen Dag in het rood naar school te komen. Voor leerling Cruz uit Budingen was dat geen enkel probleem. Hij trok een rode pull aan, liet een rode stip op zijn neus zetten en kleurde zijn haar volledig rood.