Deelnemers stoet trotseren de regen

08 maart 2020

Al dan niet gewapend met een paraplu of gehuld in een regenjas trokken de deelnemers aan de carnavalsstoet van Zoutleeuw door het centrum. De Ridders van de Greun Rat sloten zondagmiddag het carnavalsweekend af met hun 45ste stoet. De weergoden waren hen niet gunstig gezind. Al lieten ze er de pret niet door bederven.

Ook heel wat bezoekers zakten trotseerden de regen. “Het is misschien een beetje minder maar er is toch nog heel wat volk”, klinkt het. “En de cafés zitten goed vol want iedereen wil, in afwachting van de stoet, schuilen.”

Al zochten sommigen ook een schuilplaats in een bushokje. Wie langs het traject woonde, kon natuurlijk van achter het raam genieten van de stoet. En af en toe werd het raam geopend, zodat er snoep kon binnen gegooid worden.