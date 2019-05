De parel van Zoutleeuw, de Sint-Leonarduskerk,heropent na twintig jaar renovatie weer de deuren. Vanessa Dekeyzer

29 mei 2019

18u11 2 Zoutleeuw Twee decennia lang zijn er restauratiewerken uitgevoerd aan de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Vrijdagavond zal ze in volle glorie haar deuren heropenen. En dat is op net tijd voor de traditionale hoogdag voor Zoutleeuw, de Sint-Leonardusprocessie, die op Pinkstermaandag na vijf jaar opnieuw zal vertrekken vanuit haar middeleeuws, pas gerenoveerd godshuis.

Zoutleeuw was eeuwen geleden een belangrijke stad in het hertogdom Brabant. Grenzend aan het prinsbisdom Luik, vervulde het een strategische rol, terwijl de ligging aan de toen bevaarbare Kleine Gete resulteerde in de verst inwaarts gelegen binnenhaven van Vlaanderen. In 1106 kreeg Leeuw stadsrechten en twee eeuwen later, in 1307, werd de nieuwe stad, naast Leuven, Brussel, Antwerpen, ‘s-Hertogenbosch, Tienen en Nijvel erkend als één van de zeven ‘vrije steden’ van het hertogdom Brabant. Handel en lakennijverheid waren ook hier belangrijke activiteiten. De 14de-eeuwse hal aan de Grote Markt is er nog een getuige van.

Hét pronkstuk van Zoutleeuw is de Sint-Leonarduskerk, een gotisch gebouw dat grotendeels opgetrokken werd tussen de 13de en de 16de eeuw. De beeldenstorm waaraan zoveel kerken ten prooi vielen tijdens de 16de-eeuwse godsdienstoorlogen, ging aan Zoutleeuw voorbij. Vandaar dat de Sint-Leonarduskerk vandaag nog een schat aan middeleeuwse kunst bewaart en terecht de eretitel ‘Kunstschrijn van Brabant’ draagt. “De kerk is uniek in België omdat ze haar middeleeuws exterieur en interieur grotendeels heeft bewaard”, zegt conservator Ward Hendrickx. “Ze herbergt niet minder dan 21 door de Vlaamse Overheid erkende ‘topstukken’ met onder meer het beroemde 18 meter hoge sacramentshuis van Cornelis II Floris de Vriendt , het Marianum van een onbekend kunstenaar en de reusachtige paaskandelaar van Renier van Tienen. De Sint-Barbaratoren (belforttoren) behoort bovendien sinds 1999 tot het Werelderfgoed van de UNESCO als onderdeel van de groepsinschrijving van 56 belforten in België en Frankrijk.”

Vijf jaar geleden werd de kerk om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. “Er was een duidelijk instortingsgevaar van de gewelven”, zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V). “De restauratie en conservering van haar architectuur was dan ook zonder meer een ‘must’. Het goedgekeurde kerkenbeleidsplan bestendigde bovendien ook voor de toekomst de religieuze functie als zondagskerk.”

Tijdens de eerste vier restauratiefases werd de buitenkant van de kerk gerestaureerd: het koor en de kooromgang, het dak, het transept, de zijgevels met de torens en het portaal. Voorwerp van fase vijf waren de stabiliteitsproblemen, met name de grote barsten, die in het interieur, vooral achteraan in het kerkschip, steeds dramatischer werden. “Op 5 februari 2018 startte de zesde restauratiefase met een kostenplaatje van 1,2 miljoen euro”, zegt schepen Roger Mertens (CD&V). “Ze omvatte hoofdzakelijk de verdere behandeling van de stabiliteitsproblemen en het herstel van de gewelven in de middenbeuk. Deze werken zitten nu in een eindfase.”

Vrijdagavond 31 mei om 20 uur vindt de officiële heropening plaats met een kort religieus moment, voorgegaan door Mgr. Koen Vanhoutte. De muzikale ondersteuning is in handen van het koor De Kleine Cantorij uit Tongeren. Na dit officiële gedeelte wordt in het St.-Tarcisiusinstituut een receptie aangeboden door de stad Zoutleeuw. Iedereen is welkom. Zaterdag- en zondagnamiddag 1 en 2 juni kan je tussen 14 en 18 uur in het kader van Open Kerken de kerk bezoeken. Stadsgidsen leiden je rond en vertellen het bijna onwaarschijnlijke verhaal van deze kerk.

“De voorbije restauratie is de meest omvangrijke en duurste in de Zoutleeuwse geschiedenis geweest”, klinkt het. “Bijna zes miljoen euro heeft dit alles gekost, waarvan 1,8 miljoen werd opgehoest door de Leeuwenaars. “Het is de taak van een stadsbestuur om de instandhouding van haar erfgoed financieel te ondersteunen en om het als een goede rentmeester over te dragen aan een volgende generatie”, besluit schepen Mertens.