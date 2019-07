De Ossenwegse Feesten bieden voor elk wat wils vdt

10 juli 2019

Dit weekend vinden de Ossenwegse Feesten plaats, een organisatie van de Koninklijke Wielerclub De Ossenwegse Sportvrienden met de steun van de stad. Vrijdag kan je vanaf 18 uur in de feesttent aan de Ossenweg terecht voor een kienavond, zaterdag wordt er vanaf 18 uur een foodtruckfestival gehouden gevolgd door de fuif Back to the Past met DJ Ward en DJ Jan Vervloet. Zondag kan je deelnemen aan een hondenwandeling en een barbecue.