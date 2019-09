Damon Vandenreyt opent mannenkledingzaak Voltage Fashion Vanessa Dekeyzer

27 september 2019

Damon Vandenreyt (21) opende zopas kledingzaak Voltage Fashion in de Neerlandensestraat in Zoutleeuw. “Ik ben ervan overtuigd dat deze regio nog wat aanbod in mannenkleding kan gebruik”, aldus Damon. “Wij bieden een selectie aan van musthaves van verschillende merken, zoals Tommy Jeans, Fred Perry, Black And Gold en Antwerp. Binnenkort komen er nog verschillende merken bij, maar welke dat zijn, houden we nog even geheim.” Damon wil dat Voltage Fashion kwaliteitsvolle kleding biedt, maar ook dat de klanten in alle gezelligheid kunnen komen shoppen. “Wij luisteren naar de klant en helpen iedereen graag in de zoektocht naar een leuke outfit.” Begin oktober opent er ook een webwinkel en kan je kleren en accessoires online bestellen. De winkel zelf is open op dinsdag, woensdag en donderdag en zaterdag van 10 tot 18 uur, op vrijdag van 10 tot 20 uur en elke tweede zondag van de maand van 10 tot 18 uur.