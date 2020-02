Dak weggerukt door stormwind Kristien Bollen

09 februari 2020

19u10 0

Nog voor de storm Ciara goed en wel haar hoogtepunt nog moet bereiken hadden bewoners van een huis in de Lindebeekstraat in Budingen bij Zoutleeuw minder geluk. Het roofing dak van het huis werd er door een rukwind volledig afgerukt. De roofing kwam, samen met enkele stenen en wat planken eraan vast terecht in de inrit van hun woning. Ook de stenen brievenbus van de bewoners raakte hierdoor vernield. Gelukkig vielen er geen gewonden. Brandweerlui kwamen ter plaatse, het onderdak met isolatie beveiligde ze met enkele zandzakjes. Ook de spouwmuren dekte de brandweer toe om de regen die men vanavond nog verwacht uit de woning te houden.