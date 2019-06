Dak van sociaal appartementsblok gaat vliegen: acht gezinnen dakloos Vanessa Dekeyzer

04 juni 2019

22u58 24 Zoutleeuw In de sociale woonwijk Bungenveld in Zoutleeuw heeft het onweer lelijk huisgehouden. Het dak van een appartementsblok met acht woningen vloog weg, waardoor acht gezinnen dakloos zijn.

“We zijn meteen ter plaatse de schade gaan opmeten”, zegt voorzitter Guy Dumst van sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ. “Drie vierde van het dak van het appartementsblok, waar acht gezinnen wonen, was weggevlogen. Daardoor is er ook waterschade en andere schade in de woningen. We zijn dan ook meteen overgegaan tot evacuatie.”

De meeste gezinnen konden bij familie terecht. “Een gezin kon in een mobilhome in de tuin overnachten”, weet Dumst. “Een gezin met drie kinderen vond niet meteen onderdak en daarvoor hebben we oplossing gevonden in de naburige B&B Leeuwerikenveld in Linter.”

Woensdag zal CNUZ bekijken hoe deze storm zoveel schade heeft kunnen toebrengen. “De vraag stelt zich of de daken wel degelijk zijn geplaatst”, besluit Guy. “Als dat het geval is, moeten alle daken van Bungenveld nagekeken worden.” De sociale woonwijk werd in 2016 geopend en bestaat uit 32 huurwoningen en 20 sociale koopwoningen.