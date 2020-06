Corona maakt eerste horecaslachtoffers in onze regio: De Twee Leeuwkes in Zoutleeuw en de Place to be in Landen heropenen niet Vanessa Dekeyzer

09 juni 2020

13u51 0 Zoutleeuw Het gekende café De Twee Leeuwkes op de Markt van Zoutleeuw blijft ook na de coronacrisis gesloten. “Het was een erg moeilijke beslissing om te nemen, maar de crisis dwingt ons om met de zaak te stoppen”, zegt uitbater Jurgen Smets. “Ik bedank alle klanten, die ons 13 jaar lang gesteund hebben.”

Jurgen en zijn gezin maakten het nieuws over de sluiting van het café maandagavond bekend op Facebook en dat zorgde meteen voor een stortvloed aan reacties. “Ik kon het aantal meldingen niet meer volgen en tegelijk werd ik overstelpt met berichtjes en telefoontjes”, vertelt Jurgen. “Dat had ik niet verwacht. Het toont alvast aan dat de mensen erg begaan zijn met het café en dat ze het spijtig vinden dat we ermee stoppen.”

Leven voor de zaak

Maar Jurgen en zijn vrouw Kelly hebben lang nagedacht over hun beslissing. “Eigenlijk was dit voor ons ook een grote verrassing. Bij de aanvang van de crisis, toen alle cafés verplicht moesten sluiten, hadden we nooit gedacht dat we niet meer zouden heropenen, in de verste verte niet. Ik zei toen nog tegen Kelly: ‘een week zonder mijn café, dat red ik niet’. Je moet weten dat we lange tijd zeven op zeven, en de laatste jaren zes op zeven, open waren. Vakantie nemen, deden we ook pas de laatste jaren en dan was dat slechts een week. We leefden voor onze zaak en met veel plezier.”

Voor we schulden maken, stoppen we liever met een gerust hart Uitbater Jurgen Smets

Maar de crisis hakte er harder in dan gedacht. “In het verleden hadden we wel wat ups en downs, met een moeilijke periode rond 2010. Toch bleven we volhouden en konden we weer een kleine buffer opbouwen. Maar die buffer kon onmogelijk de beperkte tegemoetkoming van de overheid en de lopende kosten dekken. Voor we schulden maken, stoppen we liever met een gerust hart. Een heropening van ons café, dat nog een echt stamcafé is, waar mensen aan de toog hangen, is gezien de strenge voorwaarden ook niet echt rendabel. Je mag niet aan de toog hangen, maar die toog staat centraal in ons café. Je kan dus maar enkele tafeltjes plaatsen en dan is er geen sfeer. Voor ons hoeft het dan ook niet echt.”

Twee kandidaat-overnemers

Jurgen gaat nu op zoek naar een overnemer. “Er zijn al twee kandidaten. Mits wat kleine investeringen kan je hier perfect een kleine brasserie uitbaten. Op die manier is het wel rendabel.” Jurgen wil graag nog alle klanten bedanken. “Ik ga hen zeker missen, maar ik ben niet ver weg hoor, want we wonen in Geetbets. Ik zal dus zeker nog eens met hen afspreken om een goede pint met de fijne horecacollega’s in Zoutleeuw te gaan drinken.”

Geen kermis, braderie of optredens

En ook in Landen is er een horecaslachtoffer gevallen bovenaan de Stationsstraat. The Place to be blijft gesloten. “We waren nog maar negentien maanden bezig”, zegt Liesbeth. “Helaas zorgt de coronacrisis voor geen al te fraaie vooruitzichten. Zo zal er dit jaar geen kermis zijn, geen braderieën en geen optredens van artiesten. Dat zien we eerlijk gezegd niet goed komen en dus hebben we in het belang van ons gezin beslist om ermee te stoppen. Dat doet pijn, maar we weten dat dit de juiste keuze is en de klanten hebben daar alle begrip voor, hebben we mogen ondervinden aan de talrijke steunbetuigingen.”