Concept wordt gesmaakt: wellicht komt er vervolg op het LØVE-Festival Vanessa Dekeyzer

21 augustus 2019

12u45 11 Zoutleeuw De organisatoren van het LØVE-Festival gaan een grondige evaluatie doen over de eerste editie van hun dancefestival, dat afgelopen vrijdag plaatsvond in hartje Zoutleeuw. Hoogstwaarschijnlijk komt er een vervolg.

De eerste editie van het LØVE-festival was een succes. “We zijn in ons opzet geslaagd. Een prachtig historisch centrum combineren met een dancefestival was geen evidente keuze, maar het bleek perfect te matchen”, zegt Guy Dumst van de organisatie. “Bijna 600 tickets werden er verkocht en de reacties logen er niet om: de bezoekers konden dit concept echt wel smaken. We hadden dan ook een topaffiche en de lichtshow was indrukwekkend. De historische gebouwen werden mooi uitgelicht en de lasershow vormde de kers op de taart.”

Samenwerking met politie

“Het was de laatste weken toch bang afwachten of onze inspanningen wel beloond zouden worden”, vertelt Jo Claeskens, een van de organisatoren. “Zoals zo vaak worden er op het laatst nog veel tickets verkocht, waardoor we uiteindelijk erg tevreden waren met de opkomst.” De organisatoren waren ook opgetogen over de samenwerking met politie en recherche die optimaal was. “Zoals het hoort zullen wij de komende weken een grondige evaluatie maken om te bekijken wat de toekomst verder kan brengen. Maar ook zonder deze evaluatie kunnen we nu al stellen dat dit naar meer smaakt.”