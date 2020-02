ChezElle opent dit weekend de deuren Vanessa Dekeyzer

24 februari 2020

16u54 0 Zoutleeuw Sandra Swillen opent zaterdag kledingboetiek ChezElle aan de Linterseweg 29 in Budingen. “Mijn slogan is Passion Meets Fashion, waarmee ik verwijs naar mijn passie voor mooie kleding”, zegt de 42-jarige onderneemster.

Sandra is werkzaam op het secretariaat van UZ Leuven, een job die ze met veel liefde doet. Maar Sandra heeft ook een grote liefde voor kleren en dat al van jongs af aan. “Alleen heb ik hier tot nu nog niets mee gedaan. Het is toch altijd een beetje een sprong in het diepe. Maar ik dacht: het is nu of nooit. Het is best wel ok om uit je comfortzone te komen.”

Sandra richtte de bovenverdieping van het verzekeringskantoor aan de Linterseweg helemaal in tot een gezellige zaak met kleding voor meisjes, dames en ietwat oudere dames. “Op die manier kunnen hier drie generaties komen winkelen. Dat is toch leuk! Bovendien hebben we voor de winkel parkeerruimte, wat ook een grote troef is. En voor wie niet meteen in de winkel geraakt, kunnen we altijd wel iets laten weghangen op verzoek. Op de Facebook-en Instagrampagina laat ik elke week nieuwe dingen zien.”

ChezElle opent zaterdag de deuren in Budingen. “Deze gemeente is de laatste jaren heel erg weer tot leven gekomen met heel wat nieuwe zaken. Ik wil graag ook mijn steentje bijdragen aan de lokale economie”, zegt Sandra lachend.

Iedereen is welkom op het openingsweekend, op zaterdag van 10 tot 18 uur en op zondag van 13 tot 17 uur. Elke klant krijgt een hapje en tapje aangeboden net als een geschenkje bij aankoop van kleding of schoenen. Wie er dit weekend niet geraakt, kan steeds in de winkel terecht op woensdag van 13.30 tot 18.30 uur, op vrijdag van 10 tot 19.30 en op zaterdag van 10 tot 18 uur.