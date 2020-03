Carnavalsweekend gaat van start in Zoutleeuw Vanessa Dekeyzer

05 maart 2020

10u47 0 Zoutleeuw Zondag vindt de carnavalstoet van Zoutleeuw zoals gepland plaats. Het coronavirus zorgt niet meteen voor ongerustheid. “Na consultatie van experten zien we geen reden om de stoet af te lassen”, zegt burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V).

De carnavalsgekte kan losbarsten in Zoutleeuw. Zaterdag is het kindercarnaval met verkiezing van het prinsenkind. Tussen 15 en 16.30 krijgt elk kind dat verkleed is een geschenkje in het historisch stadhuis, waar ze een voor een voor een jury verschijnen, die het prinsenkind zal kiezen. De kermis opent zaterdag om 15 uur en D-Motion geeft een optreden om 15.30 uur.

Zondag gaat om 14.11 uur de traditionele carnavalstoet uit. En maandag kan je nog genieten van de kermis-familiedag. Vanaf 19.11 uur is er de gruen janettenavond en kan je haringhappen.