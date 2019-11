Burgemeester Herbots: “Kans bestaat dat asielcentrum in de loop van volgende week de deuren opent” Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

15u56 0 Zoutleeuw Het is nog steeds niet duidelijk wanneer het asielcentrum in Dormaal de deuren zal openen. Al verschillende keren werd er een datum geprikt, maar die bleek telkens niet haalbaar. Ook nu nog zijn er nog steeds werken in het voormalig rusthuis Philemon & Baucis aan de gang.

Fedasil zelf laat weten nog geen concrete openingsdatum vastgelegd te hebben. Maar volgens burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) zit de kans er in dat de eerste bewoners in de loop van volgende week hun intrek in het asielcentrum aan de Zoutleeuwse Steenweg zullen nemen.

“Morgen of begin volgende week zullen gas en elektriciteit gekeurd worden, waarna het brandweerverslag kan opgemaakt worden”, aldus Herbots. “Als dat in orde is en de werken in het gebouw zijn klaar, kan het centrum in principe open gaan. Wij zijn alvast voorbereid. Zo zal de openbuurtwerker volgende week van start gaan. We hadden aan Fedasil ook gevraagd om de buurtbewoners vooraf aan de opening de kans te bieden om het centrum te bezoeken, maar dat verzoek werd niet ingewilligd.”

Vanavond is het gemeenteraad in Zoutleeuw. Daarop zal de actiegroep tegen het asielcentrum, ‘3440 Genoeg is Genoeg’, opnieuw een stille protestactie houden. “Dit keer zullen we vergezeld zijn van een Zwarte Piet en een Kerstman”, zegt Alain Wambeke.

‘Gastvrij Zoutleeuw’

In Zoutleeuw is er naast een protestgroep ook een groep ‘Gastvrij Zoutleeuw’, die mensen uit Dormaal, Zoutleeuw en omgeving samenbrengen om positieve initiatieven op te starten voor het asielcentrum. “Wij willen de bewoners van dit centrum tonen dat ze, na een ongelofelijke zware en traumatiserende reis ook hier tot rust kunnen komen, dat ze hier veilig zijn. Wij beschouwen hen gewoon als medemens, niet als tegenstander, als bedreiging of als crimineel. Als je mensen met respect behandelt, gaan de meesten zich ook respectvol gedragen”, zegt Julie van Gastvrij Zoutleeuw.

“Eens de vluchtelingen in het centrum verblijven, kunnen we in samenspraak met Fedasil zien welke de noden zijn en waar we kunnen bijdragen aan hun integratie in Zoutleeuw. Het opknappen van de besmeurde gevel is alvast een van onze voorstellen.”