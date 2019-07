Bunge Live! zamelt geld in voor Budingse basisschool Vanessa Dekeyzer

11 juli 2019

18u02 0

Het belooft een warme zomer te worden in Budingen. Daar zorgen Liene Rymenants en Tim Saenen van Tuinterras Bij Juliaan voor. Je kan bij hen terecht voor een verfrissend drankje en een leuke babbel, maar evengoed neem je deel aan eenfietszoektocht of woon je een concert bij. Hoogtepunt van de zomermaanden is Bunge Live!, het gratis festival dat Liene en Tim op 30 augustus organiseren. De opbrengst van dit hartverwarmende initiatief gaat integraal naar de plaatselijke basisschool De Bron.

Voor de tweede zomer op rij zetten Liene Rymenants en Tim Saenen hun garagedeuren aan de Steengrachtstraat in Budingen open ten voordele van het goede doel. “Twee jaar geleden raakte mijn grootvader Juliaan Van Roosbroeck bij een fietsongeval verlamd vanaf de hals. Heel zijn leven werd overhoopgehaald”, vertelt Liene, die niet bij de pakken bleef zitten. “Samen met mijn vriend Tim besloot ik in onze tuin ‘Tuinterras Bij Juliaan’ te openen om zo geld in te zamelen voor mijn grootvader. De reacties en de steun die we kregen, waren enorm positief. Dus besloten we dat initiatief te herhalen en zelfs nog uit te breiden. We zochten en vonden een nieuw goed doel in De Bron, de plaatselijke basisschool. Tim en ik zijn afkomstig van de regio rond Aarschot. We zijn hier heel goed ontvangen en dus willen we graag iets terugdoen voor de mensen van Budingen.”

Nieuw dit jaar is het pop-up podium. “We nodigen regelmatig coverbands, dj’s of soloartiesten uit. Zij zullen ongetwijfeld voor sfeer zorgen.” Een tweede nieuwigheid zijn de fietszoektochten. Liene en Tim wonen aan de Steengrachtstraat in een oase van rust, de ideale omgeving voor een rustig fietstoertje over de landelijke wegen tussen Diest en Tienen. “Met onze fietszoektocht willen we de mensen deze mooie streek op een andere manier laten ontdekken. Er is een kindvriendelijke route van 14 kilometer en een langere versie van 23 kilometer. Aan beide zoektochten zijn mooie prijzen verbonden, zoals een geschenkmand en twee luchtballonvaarten. De winnaars maken we op 18 augustus bekend.”

Liene en Tim sluiten de zomer af met een knaller. Net als vorig jaar organiseren ze op 30 augustus een gratis festival voor jong en oud. “Om 14 uur gaat de kindernamiddag van start, met springkastelen, een ballenbad, een acht meter hoge klimmuur, foodtrucks, kindergrime en ga zomaar door. Omstreeks 18.30 uur vertrekken de winnaars van de fietszoektocht vanop onze parking met de luchtballon.’s Avonds vanaf 20.30 uur is er volop livemuziek. Coverband Les Tousred brengt met hits van vroeger en nu ongetwijfeld leven in de brouwerij. Om 22.30 uur neemt Kontrair het over. Hun slogan ‘100% Nederlandstalig, 200% ambiance’ zegt eigenlijk alles.”

Omstreeks 0.30 uur sluit een bekend gezicht het spektakel af. Dj Hanz, in 2002 deelnemer aan het televisieprogramma Big Brother, kruipt dan achter de draaitafel. “Met een gevarieerde mix zorgt hij voor een onvergetelijke afsluiter van een hopelijk even onvergetelijke zomer bij Tuinterras Bij Juliaan”, besluit Liene.

Meer info vind je op https://www.facebook.com/tuinterrasbijjuliaan/ en op https://www.facebook.com/bungelive.