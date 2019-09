Bunge Kermis krijgt vervolg vdt

05 september 2019

14u54 0

De eerste Bunge Kermis was een schot in de roos. De organisatie wil hier daarom in 2020 een vervolg aan breien.

“Hoogtepunten waren onze fuif met meer dan 400 feestende mensen en op de hoogdag, zondag, was het zelfs over de koppen lopen”, zegt Lode Everaerts van het feestcomité. “De kruiwagenrace en Bunge Zingt lokten meer dan duizend mensen van Budingen zelf maar ook van ver daarbuiten. Op de slotdag, maandag, hadden we eerst een succesvol seniorenfeest met zo’n 230 deelnemers, en later op de dag een mountainbikerace met prachtige prijzen. We willen nog eens graag alle sponsors, helpende handen, het publiek, sportieve en zingende deelnemers en uiteraard de weergoden bedanken voor deze super geslaagde editie. Op naar 2020!”