Bunge Kermis krijgt nieuw elan dankzij inwoners Vanessa Dekeyzer

26 augustus 2019

13u34 2 Zoutleeuw Twee jaar geleden verdween het kermisgebeuren uit Budingen, maar nu staat een gemotiveerde groep van inwoners klaar om er weer een boeiend kermisweekend van te maken. Primeur in het programma is ongetwijfeld de spectaculaire ‘Bungense Kruiwagelkros’ op zondag.

Op een bewuste septemberdag vorig jaar reed Elly Crabbé langs het voetbalveld waar vroeger de kermis stond. “Het kriebelde om terug iets op te starten en deze folklore niet verloren te laten gaan, mensen samen te brengen, te laten lachen en te genieten en kinderen plezier te bezorgen”, aldus Els. “Ik ging op zoek naar mensen met dezelfde mening en vond die al snel. Zo konden we een kerngroep van vijftien vrijwilligers samenstellen.”

Startkapitaal

Deze groep kreeg de naam Actief Budingen en de Kermisvrienden mee. “We vonden snel sponsors en met het organiseren van een succesvolle kaas-en breugelavond hadden we een mooi startkapitaal klaar om een programma uit te werken”, zegt Lode Everaerts. “Het resultaat is een driedaags feest aan de Chirolokalen in Budingen tegenover de Spar Express, dat zaterdag om 19 uur start met Line Dance van Studio Kadans en aansluitend een optreden van Tongers zingend talent Bjorn C. DJ Bert zal met het kermisbal vanaf 22 uur de eerste kermisavond afsluiten.”

Zondag 1 september is echt een familiedag. Je kan de ambachten- en streekproductenmarkt bezoeken van 11 tot 17 uur, voor de jongsten is er vanaf 13.30 uur de Kinderdisco van JapiJapo en er zijn springkastelen en kindergrime voorzien. Om 15 uur start er een primeur voor Budingen: de eerste spectaculaire Bungense Kruiwagelkros. De familiedag wordt om 20 uur afgesloten met ‘Bunge zingt ‘. “Maandagnamiddag is er voor de senioren om 14 uur een optreden van ‘De Accordeonvrienden’ en om 18 uur sluiten we af met een mountainbikecross voor de sportievelingen”, klinkt het.

Alle info vind je op www.bungekermis.com.