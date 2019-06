Budingen fleurt op met bloemenlint en eerste editie van Budingen Kermis. Vanessa Dekeyzer

20 juni 2019

09u21 0 Zoutleeuw Budingen fleurt meer dan ooit weer op. En dat is niet alleen figuurlijk te nemen, maar ook letterlijk, want deze Zoutleeuwse deelgemeente kreeg zopas een weelde aan bloemen over een afstand van 80 meter aan de Dorpsplein. Lieve buren Anita en Martine zullen zich vrijwillig bekommeren over het onderhoud ervan.

Het was Jos Ceyssens, die tijdens zijn burgemeesterschap, startte met het ‘bebloemen’ van Zoutleeuw. Zo doken er niet alleen plots paasbloemen op de N3 op Zoutleeuws grondgebied op, maar ook alle bruggen, kerken en openbare gebouwen werden opgefleurd. De laatste tijden kregen deze bloemen het helaas zwaar te verduren. Zo werden ze op verschillende plaatsen geschandaliseerd door vandalen. “Maar we geven niet af”, zegt Jos Ceyssens, die nu gemeenteraadsvoorzitter is. “Integendeel, we blijven investeren in een mooier Zoutleeuw.”

Een van de plaatsen waar de bloemetjes nog ontbraken, was Budingen centrum. Daar komt nu verandering in, en hoe! Over een lengte van maar liefst 80 meter zijn bloembakken opgehangen in de omgeving van het Dorpsplein. “De buren zijn super enthousiast”, zegt schepen van Openbare Werken, Paul Mathues (CD&V). “Dergelijke projecten komen er niet zonder onze bewoners. Wij investeren wel in de bloemen, maar zij zorgen voor het onderhoud via het meter-en peterschap.”

Ook het Dorpslein van Budingen krijgt een nieuwe look. Zo worden er momenteel ondergrondse glascontainers aangelegd. Wanneer die werken klaar zijn, maakt men werk van het vergroenen van het plein. “Budingen is dorp dat in volle groei is”, zegt bewoner en gemeenteraadslid Raf Lambeets. “We zien hier een enorm engagement van de mensen. Een voorbeeld is de recente heropbouw van de populaire Sint-Job kapel. Die werd vanbinnen en vanbuiten volledig opgeknapt door vrijwilligers, vooral door de twee kranige tachtigers Emiel en Sikke. En met succes, want de kapel kent een gigantisch succes. Zo worden er jaarlijks bijna 500 kaarsen gebrand.”

Momenteel wordt er nergens in Zoutleeuw zo druk gebouwd als in Budingen. “School De Bron barst bijna uit haar voegen”, zegt Raf. “Je hebt hier ook steeds meer voorzieningen, zoals sinds enige tijd een Spar supermarkt, een schoenenwinkel en apotheek. Het ontmoetingscentrum De Bungeneer werd ook vernieuwd en het vissersleven aan de brug over de Gete kent een revival. Al dit nieuwe leven willen we vieren met de eerste editie van Budingen Kermis in het laatste weekend van augustus, met onder meer een kruiwagenrace, een veldritkoers, een kermisfuif, kermiswagens en foodtrucks.”