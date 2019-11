Brand in loods blijkt accidenteel Kristien Bollen

18 november 2019

18u46 0

In een loods van een loonwerkersbedrijf in de Klipstraat in Zoutleeuw brak zondagvoormiddag brand uit. Twee aanwezige arbeiders merkten de rook en vlammen achteraan in de loods op en sloegen alarm. De brandweer snelde ter plaatse maar bij aankomst bleek dat de arbeiders het vuur al deels hadden kunnen blussen. De brandweer bluste nog wat even na en stelde samen met politie vast dat de brand vermoedelijk ontstaan is door een kortsluiting. De schade in de loods bleef wel tot een minimum beperkt door het snelle optreden.