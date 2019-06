Bokesrock in het park van het OCMW vdt

12 juni 2019

15u40 2 Zoutleeuw Het schooljaar loopt alweer op zijn einde. Om die laatste loodjes een beetje draaglijker te maken organiseert de stad op dinsdag 25 juni van 11 tot 15 uur ‘Bokesrock’, een picknick- en muziekfestival voor alle basisscholen van Zoutleeuw.

Het prachtige park van het OCMW is het decor voor een onvergetelijke dag, met The Party Kidz Show en een optreden van Ketnetsensatie #LikeMe. “De kinderen komen hier met hun klas naartoe voor een picknick en kunnen daarna genieten van een spetterende muziek- en dansshow van #LikeMe, de band van de nieuwe fictiereeks van Ketnet met een bijzonder hoog musicalgehalte. Met bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers zoals ‘Lichtjes van de Schelde’ van Bobbejaan Schoepen, ‘Porselein‘ van Yasmine en ‘Het is weer voorbij die mooie zomer‘ van Gerard Cox kunnen Ketnetters van nu kennis maken met de Nederlandstalige klassiekers uit de tijd van hun ouders”, klinkt het bij de stad. The Party Kids Show zorgt voor een ideale opwarmer en een coole afterparty.