Bloemenmanden opnieuw doelwit van vandalen

12 juni 2019

15u39 2 Zoutleeuw Aan de brug op de Terweidenstraat in Budingen, waar de Grote en de Kleine Gete samenkomen, werden de bloemenmanden van de stad gevandaliseerd. Alle geraniums werden de Gete in gegooid.

“Om 17.40 uur gisteren stonden de bloemen er nog, 24 prachtige geraniums”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Jos Ceyssens (CD&V). “Een uur later lagen alle bloemen in het water. Dit is onbegrijpelijk en zeer bedroevend. De burgemeester zal dit keer klacht indienen tegen onbekenden en wie iets gezien heeft, mag dat steeds melden aan onze stadsdiensten.”

Vandaag worden er al nieuwe bloemen geplant. Het is niet de eerste keer dat de bloemen in Zoutleeuw er moeten aan geloven. Vorig jaar deden zich gelijkaardige feiten voor in Dormaal en dit jaar ook al op verschillende plaatsen in de stad, onder meer aan het provinciedomein Het Vinne.