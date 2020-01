Bewoners zorgcentrum Ravelijn krijgen nieuwjaarsattentie van N-VA Vanessa Dekeyzer

11u14 5 Zoutleeuw N-VA Zoutleeuw ging op bezoek bij de bewoners van de voormalige bewoners van het rusthuis Philemon & Baucis, die eind vorig jaar verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum Ravelijn.

“De asielzoekers zijn met ‘mikmannen’ verwelkomd in het gebouw van Philimon & Baucis, maar naar onze eigen oudjes is er weinig aandacht gegaan”, klinkt het bij N-VA. “Nochtans lijden oudere mensen die verhuizen, hoe dan ook aan emotionele veranderingen. Ze laten een oudere thuis achter en moeten zich een nieuwe plek eigen maken. Op deze gezegende leeftijd is dat niet altijd makkelijk. Vandaar dat wij hen een hart onder de riem wilden steken.”

Alle bewoners van het zorgcentrum werden getrakteerd op een zakje pralines of chocolaatjes, een moment van aandacht en enkele warme woordjes om het nieuwe jaar hoopvol in te zetten.