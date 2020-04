Bewoners van sociale woningen CNUZ zijn meer dan ooit solidair Vanessa Dekeyzer

21 april 2020

17u10 0 Zoutleeuw De sociale woonmaatschappij CNUZ deed in haar huurderskrantje een oproep aan de inwoners van haar 1.500 woningen, om elkaar een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, door voorbeeld tekeningen te maken of krijttekeningen te maken voor anderen. “We zijn aangenaam verrast door het grote enthousiasme”, zegt voorzitter Guy Dumst.

“Ik had eigenlijk wel verwacht dat veel van onze huurders op onze oproep zouden ingaan”, gaat Dumst verder. “Ook al hebben sommigen het zelf niet zo gemakkelijk, toch beseffen zij meer dan anderen dat mensen die mensen helpen, belangrijk zijn in onze maatschappij. Zij zijn ook allemaal erg begaan met hetgeen vandaag gebeurt.”

De bewoners maakten bijvoorbeeld tekeningen en staken die vervolgens bij buren in de bus. Sommigen schreven een brief gericht aan alle inwoners in de wijk en er wordt ook voor gezorgd dat niemand in de kou wordt gelaten. “De solidariteit is nog nooit zo groot geweest en dat is bijzonder mooi om te zien”, zegt Guy Dumst. “Wij laten ook zeker niemand in de steek en bellen onze oudere en minder mobiele bewoners op om te kijken of alles in orde is en of we ergens mee kunnen helpen. We zijn de aangesloten steden en gemeenten dankbaar dat zij ons op hun beurt helpen met bijvoorbeeld de boodschappendienst.”

En is er nog goed nieuws want CNUZ heeft zopas bericht gekregen dat het grote renovatiedossier van de Gijmelbergwijk in Aarschot goedgekeurd is. “Zo kunnen we eindelijk alle woningen aanpakken in deze wijk zodat deze aan de huidige energetische normen voldoen. We spreken hier toch snel over een investering van 20 miljoen euro.”