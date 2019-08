Bewoners Dormaal ongerust over komst open asielcentrum in najaar: “Zullen we onze kinderen nog alleen buiten durven laten?” Vanessa Dekeyzer

28 augustus 2019

11u32 53 Zoutleeuw In Dormaal is ongerustheid ontstaan over de komst van een asielcentrum in het huidige woonzorgcentrum Philemon en Baucis aan de Zoutleeuwsesteenweg. Burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) bevestigt intussen dat er in het najaar wel degelijk op deze locatie een open asielcentrum voor maximaal 130 personen komt. Fedasil heeft een huurovereenkomst van 18 maanden gesloten met de eigenaar, Anima Care.

“Wij horen hier allemaal geruchten, maar een degelijke communicatie ontbreekt. Het is duidelijk dat men hier in alle stilte zo’n asielcentrum wil vestigen, zonder de lokale bevolking hierin te kennen”, klinkt het boos in Dormaal. De inwoners vragen zich af of hun kleine rustige dorp wel geschikt is voor de opvang van asielzoekers. “Niemand heeft dat graag in zijn ‘tuin’. Dagelijks worden er in de media ‘verhalen’ verteld over andere steden, waar dergelijke asielcentra zijn, en de problemen die daarmee gepaard gaan”, klinkt het. “Zullen wij onze kinderen alleen nog durven buiten laten? Zullen er meer inbraken zijn? Zullen onze huizen in waarde zakken? Er zijn zoveel vragen, waar we vandaag geen antwoord op krijgen. En moest het nog gaan om de opvang van gezinnen, oké, maar het zijn bijna allemaal jonge mannen.”

“Op snelheid gepakt”

Burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) begrijpt de ongerustheid van de bewoners. “Wij zijn in dit verhaal ook wat op snelheid gepakt en zijn hier geen vragende partij voor. Het gaat om een overeenkomst tussen Anima Care en de federale overheid en als stad zijn we hierin niet betrokken. We beseffen wel dat mensen op de vlucht op een fatsoenlijke manier moeten opgevangen worden, maar anderzijds moet er ook rekening gehouden worden met de lokale gemeenschap.”

Burgemeester Herbots vernam van Fedasil dat er in het najaar een open asielcentrum wordt ingericht, na enkele aanpassingen aan het woonzorgcentrum Philemon en Baucis. De vijftig bewoners van het woonzorgcentrum verhuizen binnenkort naar het nieuwe woonzorgcentrum Ravelijn en dus komt dit gebouw leeg te staan. “De focus ligt vooral op asielzoekers die zorgbehoevend zijn, omdat de site hiervoor uitgerust is, maar dit zal niet uitsluitend zo zijn. We stellen ons ook vragen bij het aantal asielzoekers dat hier gefaseerd zal opgevangen worden. Dat is volgens ons te veel voor een klein dorp als Dormaal.”

Fedasil

Het asielcentrum zou een tijdelijk karakter hebben. “We vernamen dat er een huurovereenkomst voor 18 maanden afgesloten is”, zegt burgemeester Herbots. “Er zou ook een buurtwerker aangesteld worden om alles in goede banen te leiden. Als stad gaan we alvast Fedasil uitnodigen om de werking aan de bewoners toe te lichten. Dat zal hopelijk al volgende week zijn. Daarnaast denken we een bezoek aan het asielcentrum van Deurne te organiseren, zodat de inwoners hiermee in de praktijk kennis kunnen maken.”