Bewoners Bungenveld meten schade op daags na stormweer. “Gelukkig zijn mijn kinderen ongedeerd gebleven!” Vanessa Dekeyzer

05 juni 2019

15u05 0 Zoutleeuw In de sociale woonwijk het Bungenveld werd vandaag de schade van het stormweer opgemeten. Dinsdagavond rond 21.30 uur rukte een sterke windhoos een dak van één van de woningen volledig weg. Ook twee andere daken geraakten beschadigd. “Stenen vlogen hier rond als bladeren”, zegt Tinne Corthouts, wiens woning het zwaarste beschadigd werd. “Gelukkig zijn mijn kinderen ongedeerd gebleven!”

Tinne had haar kinderen boven te slapen gelegd en zag de lucht stilaan donkerder worden. “Toen die bijna zwart zag, wilden mijn man en ik buiten op het terras wat spullen in veiligheid brengen. Maar toen kwam er plots een hevige wind op. We gingen meteen naar binnen en plots zagen we enkele bakstenen uit de lucht vallen. Dan weet je even niet wat je ziet, zeker niet wanneer ook plots de koepel van je dak losgerukt wordt. We zijn daarop de kinderen, die opgeschrikt waren door het kabaal, meteen uit bed gaan halen om hen in veiligheid te brengen. Gelukkig waren we net al de trappen af toen ook daar enkele Yton-blokken naar beneden kwamen!”

Na de windhoos bleven de regenbuien gelukkig beperkt, zodat de waterschade in de woning van Tinne nogal meevalt. “Ik heb overal waar het nat was, handdoeken geplaatst en voorlopig lijkt nu alles droog te zijn. Je ziet nog wel op de muren waar het water naar beneden gekomen is. En in onze slaapkamer zijn er plots ook twee barsten zichtbaar. Ik heb van alles foto’s getrokken voor de verzekering, die nu haar werk wel zal doen zeker. Het belangrijkste is dat niemand gewond geraakt is. Het had zeker erger gekund.”

Het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt. Het had zeker erger gekund.” Tinne Corthouts

Tinne verblijft met haar gezin voorlopig in de b&b Leeuwerveld in Zoutleeuw. “We zijn daar hartelijk ontvangen en hebben een lekker ontbijt gehad. Ook vanavond zullen we daar nog moeten slapen. Maar hopelijk kunnen we morgen weer in ons huisje, want in je eigen bed slaap je toch altijd beter.” Ook bij buurman Tony Thomas is er schade aan de woning. “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat er op zo korte tijd zo’n hevige wind opkwam. De boom aan de overzijde van de straat plooide bijna in twee. Daarna ging alles heel snel. Zo werd onze tuin op korte tijd omgetoverd tot een ravage.”

“We zullen die ravage zeker zo snel mogelijk laten opruimen”, zegt Guy Dumst, voorzitter van CNUZ, de sociale huisvestingsmaatschappij. “Het belangrijkste is dat we meteen zijn overgegaan tot een voorlopige herstelling van het dak, want met het voorspelde onweer, dat gepaard zou gaan met veel regen, was dat een noodzaak om verdere schade te vermijden en om de bewoners weer zo snel mogelijk in hun woning te laten gaan. Er zal ook een onderzoek opgestart worden om de precieze oorzaak van de schade na te gaan. Was het enkel de windhoos of zijn er fouten gebeurd bij de dakplaatsing. Onderzoek moet uitsluitsel brengen, maar preventief laten we toch alle daken in de wijk nakijken.”

Ondanks al de miserie is er toch ook een groot lichtpunt aan het voorval. “De solidariteit in onze buurt was bijzonder groot”, zegt Tinne. “Iedereen heeft mekaar gesteund tot 3 uur in de ochtend en dan zijn we allemaal samen gaan slapen. En ook vandaag helpt iedereen waar kan. Dat is echt mooi om te zien!”