Bewoner gewekt door alarm, inbrekers vluchten weg Kristien Bollen

11 februari 2020

11u58 21

Een bewoner van een huis op de Grote Steenweg in Zoutleeuw werd zondagavond rond 22.30 uur gewekt door het alarm. Mogelijk het gevolg van de wind, dacht die en zette het alarm stil. Toen even later opnieuw het inbraakalarm in werking trad, ging de man poolshoogte nemen en merkte dat het deurraam geforceerd was. Ook merkte hij nog twee personen met een zaklamp op die wegvluchtten. De gealarmeerde politie kon in de buurt echter geen verdachten meer aantreffen.