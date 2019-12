Bestuurder wordt onwel en ramt geparkeerde wagen Kristien Bollen

12 december 2019

13u35 26

Op de Bogaardenstraat in Zoutleeuw knalde dinsdag rond 16.10 uur een bestuurder tegen een geparkeerde wagen. Even voordien bleek diezelfde bestuurder al enkele metalen paaltjes langs de Sint-Truidensesteenweg te hebben aangereden. De 50-jarige bestuurder uit Wellen bleek onwel. De hulpdiensten brachten de man ter verzorging over naar de spoeddienst van het Sint-Trudo ziekenhuis.