Bestuurder verliest controle en raakt samen

met passagier gewond Kristien Bollen

08 september 2019

19u26 6

Op de Terweidestraat in Budingen bij Zoutleeuw verloor zaterdagavond rond 20 uur een bestuurder om een nog ongekende reden de controle over het stuur. De wagen van de man knalde tegen een verhoging in de berm. Zowel de bestuurder als zijn passagier raakten gewond. De twee slachtoffers werden voor verzorging en verdere controle naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht. Brandweerlui van Tienen kwamen ter plaatse om brokstukken te ruilen en het wegdek te reinigen.