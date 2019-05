Bestuurder ramt elektriciteitskast en vlucht Kristien Bollen

27 mei 2019

16u42 5

Op het kruispunt van de Zoutleeuwsesteenweg met de kerkhofstraat ramde zondagmiddag rond 11.25 uur een bestuurder een elektriciteitskast en nam de vlucht. Een getuige die alles gezien had bracht politie hiervan op de hoogte. Agenten konden de 33-jarige man uit Zoutleeuw even later aantreffen.