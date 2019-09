B-Plus+ scheurt zich als burgerbeweging af van Open Vld Vanessa Dekeyzer

04 september 2019

19u33 0 Zoutleeuw Zoutleeuw heeft er een nieuwe politieke beweging bij: B-Plus+. Voorzitter is Etienne Wouters, die hiermee Open Vld verlaat. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. “Er was al een tijdje onenigheid met de lijsttrekker. Niet alleen ik, maar nog enkele andere mensen hebben dan ook besloten om Open Vld te verlaten.”

“Je voelt dat er echt iets leeft in Zoutleeuw. Mensen willen meer en meer af van de traditionele partijen en vinden dat er meer naar hen geluisterd moet worden, zeker in belangrijke dossiers zoals de verkeerscirculatie, het parkeerbeleid en de komst van een asielcentrum in Dormaal”, meent Etienne. “B-Plus+ wil een antwoord op die verzuchtingen en wil de burgers actief betrekken. Geen vergaderingen achter gesloten deuren dus.”

Etienne Wouters startte zijn politieke carrière bij Open Vld en belandde zo in de OCMW-raad, waarvan hij de vorige legislatuur ook voorzitter werd. Na de verkiezingen van vorig jaar besloot CD&V, dé grote winnaar in Zoutleeuw, om alleen koers te varen, zonder vorig coalitiepartner Open Vld. “We konden drie zetels in de gemeenteraad bemachtigen, waarvan eentje door mezelf”, zegt Etienne Wouters. “Ik blijf ook nu nog zetelen, maar dan wel als onafhankelijke.”

“B-Plus+ is voorlopig gestart met een kleine werkgroep van een tiental personen, grotendeels ex-leden van Open Vld met twee ondervoorzitters Tom Van Dyck en Chiara Sainte en politiek secretaris Patrick Jordens”, gaat Etienne verder. “Na de officiële bekendmaking van onze partij op 21 september willen we die groep opentrekken naar burgers, die zich politiek willen engageren, zonder partijgebonden te zijn, en die voor een positief Zoutleeuw willen gaan. We hebben nog ruim de tijd voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, waar we zeker voor de dag willen komen met een volledige lijst. En dat gaat ons lukken, want het enthousiasme rond B-Plus+ heb ik nooit eerder gezien in heel mijn politieke carrière.”

Open Vld zegt niet verrast te zijn met de afgescheurde lijst. “We betreuren dit, maar het is niet helemaal verrassend voor ons”, zegt voorzitter Dany Peerenbooms van Open Vld. “Al een aantal maanden is een beperkte groep van bestuursleden niet meer aanwezig geweest op de bestuursvergaderingen van onze afdeling. Dit wil niet zeggen dat Open Vld Zoutleeuw al die maanden heeft stil gezeten. Deze afscheuring geeft ons ook opportuniteiten. Met de meerderheid van de oorspronkelijke bestuursleden, hebben we onze vergaderingen verder gezet alsook onze werking. Deze bestuursploeg ontbreekt niets aan motivatie en nieuwe ideeën. Daar is ons eerste buffet à volonté op 5 oktober al een voorbeeld van. Daarnaast staan we vlak voor de bestuursverkiezingen van oktober 2019 waarbij we de leden weldra de mogelijkheid geven om zich aan te sluiten bij het nieuw bestuursteam.”

“Als huidig bestuurslid en kandidaat bij de verkiezingen van oktober 2018, blijf ik achter de visie van Open Vld Zoutleeuw staan en zal ik ook actief blijven bij Open Vld Zoutleeuw en de liberale visie verder verdedigen”, voegt Lily Peetermans, dochter van Edgard Peetermans, ere-burgemeester, ere-senator en stichter van PVV Zoutleeuw aan toe. De burger kan ook blijven rekenen op de Open Vld-mandatarissen Viki Tweepenninckx (gemeenteraadslid), Nico Jordens (gemeenteraadslid) en Jan Ponsaerts (lid Bijzonder comité voor de Sociale Dienst).