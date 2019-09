Auto tegen boom, bestuurder naar ziekenhuis Kristien Bollen

10 september 2019

In de Stationsstraat in Zoutleeuw verloor maandagnamiddag rond 14 uur voor een nog ongekende reden een bestuurder de controle over het stuur en knalde met zijn wagen tegen een boom. De 54-jarige man uit Sint-Truiden, die een negatieve ademtest aflegde, raakte gewond en werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.