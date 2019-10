Asielcentrum opent pas in november ‘3440 Genoeg is Genoeg’ hoopt opening via Raad van State nog te kunnen tegenhouden Vanessa Dekeyzer

24 oktober 2019

20u14 3 Zoutleeuw De opening van het geplande asielcentrum in Dormaal zal pas ergens in november plaatsvinden. Aanvankelijk was gedacht dat dit deze maand al zou gebeuren. “Maar de werken in het voormalige woonzorgcentrum Philemon en Baucis aan de Zoutleeuwse Steenweg zijn nog volop aan de gang”, zegt Mieke Candaele woordvoerder Fedasil. De actiegroep ‘3440 Genoeg is Genoeg’ hoopt nog steeds dat het asielcentrum er niet komt. “We verwachten eerdaags het verdict van de Raad van State”, zegt Alain Wambeke.

Donderdagavond vormde zich een geweldloze mensenketting van een twintigtal mensen aan het stadhuis van Zoutleeuw. Het was de actiegroep ‘3440 Genoeg is Genoeg’ die mensen via sociale media had opgeroepen om ter gelegenheid van de gemeenteraad hun ongenoegen te komen uiten tegen de komst van een asielcentrum in Dormaal. “We hebben een mensenketting gevormd als symbool voor het feit dat de bewoners van Dormaal door de komst van het asielcentrum aan de ketting gelegd worden, gegijzeld worden, zeg maar.”

Alain trok samen donderdagochtend samen met strijdgenoot Dave Tweepenninckx naar de Raad van State voor hun vordering tot schorsing van de beslissing van Fedasil om in Dormaal een asielcentrum te openen. “Het negatief brandveiligheidsattest werd niet tegengesproken. Dat is van toepassing op de huisvesting van 43 bejaarden en niet van 130 asielzoekers plus 28 personeelsleden. Ons tweede bezwaar dat Fedasil in dit dossier haar eigen kwaliteitsnormen niet respecteert, werd ook niet tegengesproken. Wel werd er een punt gemaakt over de al dan niet dringendheid van het verzoek tot schorsing. Maar wij hebben eerst uiteraard de nodige bewijsstukken moeten opvragen en ontvangen voor we een grondig dossier konden indienen.”

“Niettemin verwachten we een positieve reactie van de Raad van State”, gaat Alain verder. “Maar om het zekere voor het onzekere te nemen dienen we ook al een verzoek tot vernietiging van de beslissing van Fedasil in. Dit asielcentrum mag er niet komen in ons rustig, klein dorpje. Dit zou gewoon mensonwaardig zijn voor de buurtbewoners, het Fedasil personeel en de asielzoekers zelf, die minder dan vier vierkante meter per persoon leefruimte hebben.”

De ongerustheid bij de omwonenden blijft ondanks de beperkte opkomst op de actie donderdagavond toch vrij groot. Dat blijkt onder meer uit nieuwe geruchten dat er een tweede asielcentrum in Zoutleeuw zou komen, namelijk in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Stationsstraat. “Ik heb dat gerucht ook al duizend keer moeten aanhoren”, zegt directeur Luc Hermans. “Dit is een hardnekkig misverstand, dat onze residenten en hun familieleden ook ongerust gemaakt heeft. Voor alle duidelijkheid: hier is niets van aan. De vzw St.Elisabeth’s Dal, dat uit drie woonzorgcentra bestaat, bouwt wel een nieuwe vestiging in Nieuwerkerken, maar daar hebben de bewoners van Zoutleeuw niets mee te maken. Wij blijven met onze residenten in ons stulpje in de Stationsstraat. De goede observatoren zullen trouwens zeker al opgemerkt hebben dat we recent nog onze parking aan de straatkant vernieuwd hebben en de weg rond het woonzorgcentrum opnieuw hebben laten asfalteren.”