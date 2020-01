Asielcentrum is bijna volzet. Alles verloopt tot nu toe vrij rustig. Vanessa Dekeyzer

17 januari 2020

17u04 0 Zoutleeuw Het asielcentrum in Dormaal loopt stilaan vol. Begin december kwamen de eerste bewoners aan, vandaag zijn er 110 mensen woonachtig (red. er is plaats voor 130 personen), namelijk 54 gezinnen, zeven alleenstaande vrouwen en 49 alleenstaande mannen. De meeste bewoners komen uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Palestina en El Salvador.

Fedasil laat weten dat alles tot nu toe vrij rustig verloopt. “De reacties van de onmiddellijke buurtbewoners zijn hoopgevend. Er is weinig tot geen last tot nu toe en de interventies van medewerkers van Fedasil en van de politie wordt door de stuurgroep positief ervaren. De privé-bewaking door G4 blijft tot het personeelsbestand is aangevuld.”

Aanvankelijk was er heel wat tegenwind voor de komst van het asielcentrum, maar anderzijds kwam er ook een groep tot stand, Gastvrij Zoutleeuw, die meteen in actie schoot om de bewoners, waar ze konden, te helpen. Er is nu zelfs een ‘geefstop’ afgekondigd. “Het opvangcentrum kan dus op dit ogenblik geen extra kleding of speelgoed aanvaarden. Sportschoenen, werklaarzen, regenjassen en werkhandschoenen zijn nog wel welkom om te gebruiken bij toekomstige activiteiten”, klinkt het bij Fedasil.

Binnen het centrum zijn er ook heel wat initiatieven van buurtwerking tot stand gekomen. “Er zijn opleidingen, workshops en buurtactiviteiten voorzien na de opstartfase en de bewoners zorgen er ook voor dat de Zoutleeuwse Steenweg proper blijft door wekelijks zwerfvuil te gaan rapen.” De kinderen, 23 in totaal, gaan ook naar scholen in Tienen en Zoutleeuw. En er hebben ook al geboortes plaatsgevonden in het centrum. Twee zwangere vrouwen zijn bevallen.

In de lente wordt er een opendeurdag gepland waarbij buurtbewoners in een feestelijke sfeer kennis kunnen maken met het opvangcentrum en zijn bewoners. Op 25 januari gaat er een vrijwilligersontmoeting door om de vrijetijdsactiviteiten in het centrum en de buurt verder vorm te geven. Hiertoe wordt ook contact genomen met lokale verenigingen en sportclubs.

Verenigingen en groepen die in de loop van het jaar een bezoek willen brengen aan het centrum kunnen hiervoor een rondleiding aanvragen via info.zoutleeuw@fedasil.be.

Meer over Fedasil

samenleving