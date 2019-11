Archeologische opgravingen op Ravelijn brengen resten van verdedigingstoren naar boven Vanessa Dekeyzer

25 november 2019

16u50 0 Zoutleeuw Het archeologisch onderzoek op de Ravelijnsite heeft een stenenstructuur blootgelegd. Vermoedelijk gaat het om overblijfselen van een verdedigingstoren uit de veertiende eeuw.

“Ook klein, voornamelijk legermateriaal, werd uit de ondergrond gehaald zoals stenen en ijzeren kanonkogels, gespen van riemen, drinkbekers en kruiken”, zegt schepen van Erfgoed Roger Mertens (CD&V). “Het legermateriaal is eerder afkomstig uit de 17de eeuw en werd vermoedelijk achtergelaten tijdens een belegering van de stad, waarbij de toren naar alle waarschijnlijkheid vernietigd werd.”

Archeoloog Jan Claesen van de firma Archebo is volop bezig met het archeologisch onderzoek op de site van het voormalig scoutsterrein. Op deze site zijn in het project Ravelijn 14 aaneengesloten woningen voorzien met ondergrondse garages. Erfgoed legt dit onderzoek op. “De bouwwerken kunnen dus pas aangevat worden nadat het terrein, na het onderzoek, wordt vrijgegeven. De bouwheer kan ondertussen wel zijn bouwvergunning al aanvragen”, zegt schepen Mertens.

De vondsten worden later ter beschikking gesteld van de stad. Aan de vzw Vrienden van Zoutleeuw zal gevraagd worden om ze op een deskundige manier te conserveren en tentoon te stellen. “Vermoedelijk gaan de onderzoekswerken nog een drietal weken duren”, aldus schepen Mertens. “De start van de bouwwerken is voorzien in het eerste kwartaal van volgend jaar. Bij de uitvoering van de bouwwerken gaat de stad Zoutleeuw aan de bouwheer vragen om een aantal bouwkundige overblijfselen te integreren in de nieuwbouw.”