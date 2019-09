Archeologisch onderzoek gestart aan pand De Dry Croonen vdt

06 september 2019

Er is eindelijk weer wat beweging op het terrein van De Dry Croonen op de Grote Markt van Zoutleeuw. Sinds 2009 zijn er plannen om dit historisch pand in ere te herstellen, maar tot op vandaag blijft dit een schandvlak voor Zoutleeuw. “Er is nu een archeologisch onderzoek gestart door bvba Aron, een onafhankelijk archeologisch onderzoeksbureau van Tongeren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Roger Mertens (CD&V).

“Een deel van de site wordt tot 1 meter diep afgegraven, een kleiner deel tot ongeveer 2,30 meter. Door deze werken wordt het terrein ook proper gemaakt. Volgens de archeoloog zal het onderzoek één maand in beslag nemen”, aldus de schepen. “Daarna wordt het terrein vrijgegeven voor de eigenlijke werken. Uit informatie van de bouwheer verneemt het stadsbestuur dat dit jaar de voorbereidende werken zullen uitgevoerd worden. De eigenlijke bouwwerken zouden voor begin volgend jaar zijn.”

In 2009 kondigde projectontwikkelaar Mezza-Projects de plannen aan om in het herenhuis van dokter Roggen 23 appartementen, twee eengezinswoningen en twee horecazaken of handelspanden in het historische centrum van Zoutleeuw te bouwen. Het project kreeg de naam De Dry Croonen mee. Het duurde tot 2014 vooraleer de eerste fase afgerond kon worden. Het herenhuis werd ontmanteld, met behoud van de historische voorgevel, om plaats te maken voor een horecazaak en een kapsalon. Vandaag staat het pand er nog steeds ontmanteld bij.

“Het stadsbestuur zit uiteraard uitermate verveeld met deze aanslepende problematiek, maar we konden en kunnen niet meer doen dan bij de bouwheer aandringen op een verdere afwerking van de site in het centrum van onze stad. Hopelijk gaat het nu eindelijk de goede kant op.”