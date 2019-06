Arbeider gewond bij het maaien van gras Kristien Bollen

22 juni 2019

18u31 2

Op de Zoutleeuwsesteenweg in Zoutleeuw raakte vrijdagochtend rond 8.30 uur een arbeider gewond tijdens het maaien van gras rond de bomen. De 47-jarige man uit Heusden -Zolder kwam met de maaibeweging op een gegeven ogenblik met zijn bosmaaier een stukje over de rijbaan. Net op dat ogenblik kwam een wagen voorbij en raakte met de zijspiegel de bosmaaier. Door die aanraking vloog de bosmaaier tegen het aangezicht van de arbeider. Het slachtoffer werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden.