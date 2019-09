Anima Care reageert op protest tegen asielcentrum in Dormaal: “Laat ons toch menselijk blijven” Vanessa Dekeyzer

19 september 2019

11u30 13 Zoutleeuw Johan Crijns van Anima Care zegt verrast te zijn door de harde toon in het dossier van het asielcentrum van Dormaal. Anima Care verhuurt het woonzorgcentrum, dat volgende week komt leeg te staan, aan Fedasil dat hier maximum 130 asielzoekers zal onderbrengen. “Ik begrijp zeker dat niemand staat te springen voor een asielcentrum in zijn of haar achtertuin, maar laat ons toch menselijk blijven.”

De voorbije weken kreeg niet alleen de stad, maar ook Johan Crijns, gedelegeerd bestuurder van Anima Care, heel wat te verduren, vooral op sociale media. De buurt in Dormaal is erg boos over de komst van een asielcentrum aan de Zoutleeuwsesteenweg. Johan wil duidelijkheid brengen rond het traject van de verhuring. “Zoals iedereen weet verhuizen de bewoners van het woonzorgcentrum Philemon en Baucis binnenkort naar onze nieuwbouw ‘Ravelijn’ in hartje Zoutleeuw. We wisten al van 2015 dat we, om leegstand te vermijden, een oplossing moesten zoeken voor het gebouw aan de Zoutleeuwsesteenweg.”

Bod geweigerd

Anima Care startte in eerste instantie de zoektocht naar een mogelijke koper. “We zijn aan tafel gaan zitten met de Stichting Delacroix in Tienen”, vertelt Johan Crijns. “In april 2016 bracht deze voorziening in mentale zorg een bod uit, dat een heel stuk lager dan de vraagprijs lag. We hebben dat in mei 2016 geweigerd. Daarna zijn we met verschillende makelaars aan de slag gegaan, maar dat leverde niets concreets op, zodat we in juni 2018 naar de Stichting Delacroix zijn gestapt om hun eerder bod toch te aanvaarden. Helaas was er toen geen interesse meer van hun kant en moesten we uitkijken naar een nieuwe oplossing.”

Eind februari van dit jaar vond een eerste contact plaats tussen Fedasil en Anima Care. “Voor alle duidelijkheid: Fedasil heeft ons gecontacteerd met de vraag of wij wilden helpen in de asielcrisis door infrastructuur ter beschikking te stellen”, stelt Johan Crijns. “Omdat dit aansluit bij ons zorg-DNA hebben wij ja gezegd. Hoe Fedasil bij ons terecht is gekomen, heeft waarschijnlijk te maken met hun zoektocht naar geschikte gebouwen. Omdat een woonzorgcentrum al is ingedeeld in kamers met elk een aparte badkamer, laat een dergelijk gebouw een veel kwalitatievere huisvesting toe.”

Stadsbestuur ingelicht

“We zijn in gesprek gegaan met Fedasil, dat ook een bezoek heeft gebracht aan het woonzorgcentrum”, gaat Johan Crijns verder. “Daarna hebben we een tijdlang niets gehoord. Het is pas op 22 augustus dat we van Fedasil vernamen dat er een akkoord was over onze overeenkomst. Op onze beurt hebben wij onmiddellijk het stadsbestuur daarover ingelicht.”

Laten we in al dit tumult toch niet vergeten dat het om mensen gaat die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden Johan Crijns

En wat daarna gebeurde, is bekend. Een grote protestgolf kwam op gang in Dormaal. “Laten we in al dit tumult toch niet vergeten dat het om mensen gaat die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden”, aldus Johan Crijns. “Het gaat om een gemengde populatie, dus ook om gezinnen. Zij hebben in hun land van oorsprong en op weg naar hier dikwijls zeer veel meegemaakt. De uitdaging ligt in de manier waarop deze mensen hier begeleid gaan worden. Fedasil heeft hiermee veel ervaring en verdienen naar mijn mening het voordeel van de twijfel. En tot slot gaat het hier om een tijdelijk verhaal. Ik ben het ermee eens dat de communicatie beter kon, maar de verhalen deden al de ronde voor wij officieel zekerheid kregen van Fedasil. Wij hopen in elk geval dat er de komende maanden wat evenwicht kan komen in dit verhaal.”