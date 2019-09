Anima Care opent haar gloednieuw zorgcentrum Ravelijn Vanessa Dekeyzer

26 september 2019

16u07 0 Zoutleeuw De bewoners van het woonzorgcentrum Philemon en Baucis zijn zopas verhuisd van de Zoutleeuwsesteenweg naar hun gloednieuw woonzorgcentrum aan de Diesterpoort. Anima Care zorgde meteen ook voor een nieuwe naam: Ravelijn.

De site bestaat uit een nieuw woonzorgcentrum met 41 woongelegenheden ondergebracht, twee woningen voor kortverblijf, 31 plaatsen voor herstelverblijf en 20 assistentiewoningen. De assistentiewoningen zullen eind oktober in gebruik worden genomen. Meer dan 50 gedreven medewerkers staan klaar om dag in dag uit het beste van zichzelf te geven en de kwaliteitsvisie van Anima Care in praktijk te brengen. Voor Zoutleeuw en de regio gaat het om een eerste erkend centrum voor herstelverblijf. “Dat biedt aan jong en oud de mogelijkheid om te revalideren na een operatie, of om mensen die lijden aan een ernstige aandoening tijdelijk extra zorgen te verlenen tot ze weer naar huis kunnen”, klinkt het.

Grand Café

In Ravelijn worden de bewoners verwelkomd in stijlvolle, lichtrijke en ruime kamers die uitgerust zijn met onder meer een in de hoogte verstelbaar bed, een noodoproepsysteem, digitale flatscreen televisie, koelkast, kluis en rolstoeltoegankelijke badkamer. “Om sociale contacten te bevorderen zijn er stille zithoekjes en gezellige leefruimtes voorzien en in het sfeervol Grand Café of op het zonneterras kunnen bewoners samen met hun gasten genieten van een hapje of drankje”, zegt Christine Karels van Anima Care. “Vanzelfsprekend is er aandacht besteed aan een goed uitgeruste kinesitherapieruimte, een kapsalon, pedicure en manicure. De bewoners kunnen in de wellness ook genieten van de infraroodbanken die een weldadige werking hebben op pijnlijke of stramme spieren en gewrichten.”