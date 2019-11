AMARI brengt eerste single uit en kijkt nu al uit naar drukke festivalzomer: “2020 wordt mijn jaar” Vanessa Dekeyzer

15 november 2019

11u37 0 Zoutleeuw Tamara Bosmans, alias AMARI, plant een grote DJ-doorbraak in 2020. Eerder had zij al een radioshow in Mexico en draaide ze al op tal van grotere events in de zomer, van Francofollies tot de Ethias Arena en het Amsterdam Dance Event In Nederland. Ze timmert al jaren aan haar carrière, maar nu lijkt het toch te lukken. “Tal van grote festivals staan gepland, maar daarnaast wordt het tijd dat ik mijn eerste single loslaat op de wereld”, zegt Tamara trots.

AMARI heeft volledig haar eigen stijl van draaien. Je kan deze niet in één genre proppen, omdat er invloeden zijn uit de moombahton, urban, tropical gemengd met Arabische tonen. Meng dit alles samen en je hebt AMARI. Op 3 januari zal ze haar stijl laten horen aan de hele wereld met haar eerste single Hands All Over Mine. “Het is een ‘happy song’ die gaat over de liefde van vandaag. Onrechtstreeks is het natuurlijk een persoonlijke reflectie. De tekst is enorm belangrijk voor mij en ik denk dat veel mensen zich hierin zullen terugvinden.”

De single zal gereleased worden bij BIP RECORDS, beheerd door John van Noten. “Dit is een label waar ook redelijk wat grotere dj’s hun platen releasen zoals Tiësto, DJ Frank, Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Cosmic Gate, Robert Abigail en Lennert Wolfs”, zegt Tamara trots. “Het voelt alsof een droom werkelijkheid wordt. Deel uitmaken van een groot label, is altijd een doelstelling geweest. Ik ben dan ook super blij dat mijn eerste single zo warm onthaald wordt door BIP RECORDS en ik hoop dat deze ook warm onthaald zal worden bij de muziekliefhebbers onder ons.”

AMARI heeft ook een drukke zomer 2020 voor de boeg. “Ik kan nog niet veel verklappen maar ik kan wel al zeggen dat er enkele grote festivals in België in mijn agenda genoteerd staan. Daarnaast zijn we ook enorm bezig met het buitenland. Verschillende clubs hebben een aanvraag gedaan. Ook hier zitten verschillende verrassingen tussen.”

Meer info vind je op www.djamari.com en via http://m.facebook.com/djamari.dj.